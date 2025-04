Finto carabiniere viene arrestato

Da Napoli a Ferrara in treno per truffare gli anziani. Ma i piani di un trentottenne saltano a causa dell’arrivo dei carabinieri. Ad allertare i militari, in precedenza, la segnalazione di una donna che aveva chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare che i due anziani genitori, residenti in una frazione della città, erano stati contattati telefonicamente da un finto carabiniere che, nel tentativo di farsi consegnare dei soldi, li aveva informati che il figlio aveva causato un sinistro stradale necessitando di denaro per le spese legali. La donna, intuito il raggiro, dopo aver tranquillizzato i genitori, saggiamente ha contattato il numero di emergenza informando dell’accaduto.

Mentre una pattuglia teneva sotto controllo l’abitazione delle potenziali vittime, un’altra si è portata alla stazione ferroviaria per verificare la presenza di eventuali persone sospette. Qui i militari hanno notato la presenza di un uomo sospetto, un trentottenne residente in provincia di Napoli, che ha giustificato la sua presenza affermando di doversi recare a Bologna per assistere all’incontro calcistico Bologna – Napoli. Il fatto che lo stesso non fosse in possesso della “tessera del tifoso” né, tanto meno, del biglietto per accedere allo stadio, ha insospettito ulteriormente i militari.

L’uomo, visibilmente agitato per le domande sempre più incalzanti dei militari, ha improvvisamente iniziato a cancellare alcune conversazioni presenti su un’applicazione di messaggistica del telefono cellulare per poi aggredire i militari spintonandoli. Il truffatore, quindi, è stato arrestato per resistenza e condannato a sei mesi di reclusione e rimesso in libertà.