Finto contratto a Ferrara: tre nei guai per truffa Inail

Un falso contratto di lavoro e la dichiarazione ‘postdatata’ dell’infortunio sul lavoro di una dipendente in nero. Quella architettata da tre imprenditori di 45, 50 e 53 anni, secondo le accuse della procura, sarebbe una truffa ai danni dell’Inail, finalizzata a evitare il pagamento dell’indennizzo riconosciuto alla lavoratrice e l’adozione di sanzioni per l’assunzione irregolare.

Ora, concluse le indagini preliminari, i tre rischiano di finire a processo. Nei giorni scorsi, infatti, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha chiesto per tutti quanti gli imputati il rinvio a giudizio. Ora si attende che venga fissata l’udienza davanti al giudice per valutare l’istanza della procura e ascoltare la difesa delle persone finite sotto accusa.

Ma facciamo un passo indietro. La vicenda prende le mosse dall’infortunio accaduto a una lavoratrice in nero che si occupava di pulizie. A seguito di una brutta caduta, la donna si era rotta un polso. Secondo l’impianto accusatorio, i tre imputati si sarebbero a vario titolo attivati per evitare che emergesse la situazione di irregolarità nella quale si trovava la donna. In particolare, avrebbero provveduto a procurarle un falso contratto di lavoro con un’azienda a partire dal giorno successivo a quello in cui si era effettivamente verificato l’infortunio. Avrebbero inoltre dichiarato lo stesso giorno come data dell’infortunio, quando cioè la donna avrebbe dovuto essere alle dipendenze dell’azienda. Il tutto con lo scopo, come anticipato, di truffare l’Inail in merito alla regolarità dell’assunzione, alla data e alle modalità dell’infortunio della malcapitata lavoratrice.

Il caso è però finito all’attenzione degli inquirenti a seguito di una segnalazione della stessa Inail. Concluse le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio, il caso si appresta ora ad approdare in aula.

