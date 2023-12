Finzioni, arte al Rivellino

In attesa di allestire dal 16 al 31 dicembre la personale ‘Finzioni ?!’ di Cesare Nadalini (pittore di Bondeno che vuole "confermare, con la propria opera, l’essenziale espressivo nel solco tradizionale della pittura e della creatività artistica"), alla Galleria d’arte ‘il Rivellino’ è in corso la rassegna dei soci. In cornice i lavori di Marilena Azzaroli, Luca Polmonari, Andrea Venturoli, Lorenzo Lorenzetti, Lina Furioli (da qualche giorno deceduta) Gianluca Leonetti, Pietro Regnani, Carlo Natati, Lisa Capozzi, Maura Berti, Nadia Cavallari, Loretta Bontempi, Cinzia Reggiani e Gian Luca Amaroli. La mostra, inaugurata il 27 novembre, sarà visitabile fino a venerdì. Intitolata ‘Dicembre festoso’, la rassegna intende così non ripercorrere solo l’atmosfera natalizia, ma esporre opere di pittura tra cui l’acquarello, grafica e poesia, nelle loro varie forme espressive. La vernice si è tenuta sabato 2 dicembre a cura di Cinzia Reggiani, vicepresidente del club Amici dell’arte e curatrice dell’originale rassegna, che ha illustrato ciascuna delle opere in parete mettendo in evidenza le caratteristiche tecnico-espressive proposte dagli autori, ricordando in particolare Lina Furioli, sempre presente alle iniziative del club. La mostra sarà visitabile tutti i giorni tranne la domenica mattina e il giovedì pomeriggio.