Fiocchi rossi appesi in tutte le vie

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ‘Ogni giorno. La violenza sulle donne riguarda tutti, sempre’, sono programmati due eventi organizzati dal Coordinamento Donne Lega Spi Cgil di Copparo e Ro di Riva del Po, con il patrocinio del Comune di Copparo. Domani si terrà ‘Un fiocco rosso per dire basta’: dalle 10 saranno appesi dei fiocchi rossi in memoria di tutte le donne uccise in diversi luoghi del capoluogo, in tutte le frazioni di Copparo e a Ro di Riva del Po. Sabato alle 10.30, invece, sarà inaugurata ad Ambrogio la ‘Panchina rossa contro la violenza sulle donne’.

v.f.