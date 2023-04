Fiom-Cgil, il centese Lodi nella segreteria nazionale

CENTO

L’assemblea generale del Comitato centrale della Fiom-Cgil, riunitasi a Roma, ha eletto ieri la nuova segreteria nazionale con il 95,83% dei consensi. Accanto al segretario generale Michele De Palma, confermato nel Congresso dello scorso febbraio a Padova, sono stati rieletti Luca Trevisan e Barbara Tibaldi ed entrano per la prima volta il centese Samuele Lodi e Silvia Simoncini. Samuele Lodi, 53 anni entra in fabbrica in un’azienda metalmeccanica del centese (la Fava Impianti) nel settembre del 1989 e subito si iscrive alla Fiom. Viene eletto delegato sindacale nel 2000 e nell’ottobre del 2004 viene chiamato in distacco sindacale presso la Fiom di Ferrara, della quale diventa segretario generale nel maggio del 2014. Cinque anni dopo, nel maggio 2019, viene eletto per la prima volta segretario generale della Fiom Emilia-Romagna e dal settembre 2021 coordina il Gruppo Fincantieri per la Fiom nazionale. La nuova segreteria, si legge in una nota, "avrà il compito di portare avanti gli impegni programmatici decisi dall’organizzazione nell’ultimo Congresso e rappresenta al tempo stesso una scelta di continuità e di innovazione, in un progetto di lavoro condiviso che guarda al futuro della categoria. Si torna a una tradizionale composizione a cinque, con un’organizzazione per settori che abbia però una visione complessiva".