Fiore sfida Lega e Fd’I: "Parlano di libertà e poi ci censurano"

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Comune di Ferrara ha votato all’unanimità un ordine del giorno relativo alla censura di sedi e attività organizzate da forze politiche neofasciste sul territorio comunale. Maggioranza, di centrodestra, e opposizione, di centrosinistra, si sono trovate d’accordo e, durante la seduta del Consiglio comunale del 23 dicembre scorso, hanno approvato la mozione presentata dal Partito Democratico dopo l’apertura della sede di Forza Nuova nella nostra città, a ottobre, la prima in tutta l’Emilia-Romagna. Non si è fatta attendere la replica del leader (e fondatore) di Forza Nuova Roberto Fiore: "La maggioranza e la sinistra, che inviano armi all’Ucraina e fanno dichiarazioni bellicose contro la Russia – scrive –, ora censurano Forza Nuova perché ‘vuole reclutare giovani e portare ordine’. Parlano di democrazia ma escludono, di giustizia ma discriminano, di libertà ma censurano". In un comunicato stampa della ’Casa della Patria’, Fiore invita i partiti al confronto pubblico: "Se credono nel dibattito, si confrontino con noi. Altrimenti chiederemo spiegazioni a Balboni e Fabbri in piazza, smascherando il loro antifascismo elettorale". Nei giorni immediatamente precedenbti il Natale, il Consiglio comunale si era formalmente impegnato a "censurare la presenza a Ferrara di forze politiche e movimenti contrari ai principi democratici e antifascisti della nostra Costituzione, nonché ogni attività di propaganda che sia manipolatoria verso i cittadini, soprattutto se minori, e l’organizzazione di ‘rondè in ogni parte del nostro territorio comunale". Nella precedente seduta il documento era rimasto in sospeso per un’astensione dal voto da parte di tutti i consiglieri. Ripresentata il 23 dicembre scorso, la mozione è stata approvata all’unanimità. Il Pd ha accolto il suggerimento del vicesindaco Alessandro Balboni (Fratelli d’Italia) di togliere il nome di Forza Nuova per "non dargli la visibilità che cerca". Anna Chiappini (Pd) ha commentato: "Risultato di una buona politica".

A metà novembre, la ’Casa della Patria’, afferente a FN, aveva lanciato l’idea di organizzare "presidi per la sicurezza e corsi di autodifesa" dopo alcuni fatti violenti di cronaca: "Ferrara é nel caos – avevano sostenuto i militanti del gruppo politico di destra – come tutte le città del nord, basta guardare i social delle testate giornalistiche per vedere gravi fatti di cronaca, come l’accoltellamento di un giovane per sottrargli le cuffiette o l’inquietante scena del uomo che sparava in aria a Pontelagoscuro tra le case". Di qui l’idea di organizzare un corso di ’Difesa personale da Strada’, e un presidio a Pontelagoscuro al motto di "Ordine contro il caos!". Contro l’apertura della sede di FN si era espressa anche la senatrice Ilaria Cucchi: "Uno sfregio alla città democratica, antifascista e antirazzista, Medaglia d’Argento al Valor Militare".

re. fe.