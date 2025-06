Fiori alla paladina degli anziani: "Nonna, 85 anni, terrorizzata. Così ho sventato quella truffa"

Dal mare a Portomaggiore, da Argenta a Ferrara. La sua vita – oltre 30 anni – negli uffici postali, dalla gavetta a ruoli di vertice. Da tre anni è direttrice dell’ufficio Krasnodar, a Ferrara. Si chiama Sandra Dambrosio. L’altro giorno, dietro il vetro degli sportelli, l’abito blu scuro, una camicetta bianca. I suoi occhi attenti al lavoro così intenso nelle 11 del mattino. Tra bollette da pagare e raccomandate, tanta gente. Dice: "Un po’ i clienti li conosciamo tutti, agli anziani chiedo sempre quello che chiamo un numero d’emergenza. Se succede qualcosa, se hanno bisogno d’aiuto chiamo un loro parente, un amico". Su una mensola, nel suo ufficio, un’orchidea, due bei germogli, i fiori bianchi. Guarda la pianta, l’accarezza con lo sguardo, gli occhi all’improvviso lucidi.

Si è commossa?

"Sì, tanto. Tanto"

Come mai?

"Ho pensato a mia madre, ad una persona cara. Quella donna aveva 85 anni, sembrava così fragile"

Di chi sta parlando?

"Della signora che ha rischiato di essere truffata, stavano per portarle via 12.700 euro. I suoi soldi, la sua sicurezza"

L’ha salvata lei con i suoi ragazzi, il personale dell’ufficio

"Beh, quando l’ho vista arrivare mi è sembrata molto agitata. Era seduta su una seggiola, le tremavano le mani, stringeva un foglietto. Come se da quel foglietto dipendesse tutta la sua vita"

Era così?

"Lasci che le spieghi. Un nostro ragazzo, Stefano Dinisio, era allo sportello. Lei si è avvicinata, ha mostrato il foglietto, gli ha spiegato che doveva fare un bonifico su quel codice Iban, c’era un numero. Doveva aiutare la nipote, ha detto. Lui ha dato un’occhiata al foglietto, le ha fatto il bonifico. L’importo era di 12 euro e 70 centesimi. Ci siamo un po’ insospettiti, ma la cifra era bassa, abbiamo ritenuto fosse il pagamento rateizzato di qualcosa, magari delle lampade votive. Le abbiamo consegnato una ricevuta, la signora ha salutato ed è andata via"

Una truffetta?

"No, proprio per niente. Dopo mezz’ora è tornata, era stravolta. Aveva ricevuto un’altra telefonata dalla nipote, l’aveva sgridata perché aveva sbagliato a fare il versamento. Le cifra da pagare era di 12.700 euro e non certo di dodici euro. A quel punto ho capito che c’era veramente qualcosa che non andava"

Cosa ha fatto?

"Ho preso tempo, le ho spiegato che non potevamo fare subito quel bonifico. E ho chiamato la nipote, quella vera"

Era in difficoltà?

"Ma quando mai. Stava benissimo. Era completamente all’oscuro di quello che stava succedendo, sua nonna stava per restare vittima dei truffatori, di una donna senza scrupoli. Crudele, perché solo una persona senza cuore può fare cose del genere, si vergognino. I nostri anziani, così delicati, così fragili"

Cosa ha fatto?

"Ho chiamato i nostri vertici, ho spiegato quello che stava succedendo. E ho telefonato ai carabinieri. Poi ho cercato di tranquillizzare la signora, le ho spiegato che la nipote – quella vera – stava bene, che quella voce che aveva sentito non era sua nipote, ma una persona cattiva. Mi ha ringraziato"

Ha di nuovo gli occhi lucidi

"Sì, era così indifesa"

Ma non è chiara una cosa, quell’orchidea?

"E’ tornata il giorno dopo, mi ha fatto chiamare, mi ha donato questi bellissimi fiori. Io non ho fatto nulla, solo il mio dovere"

E adesso non si commuova di nuovo...