Fiori e De Giorgi entrano nel Cervap

Marcello Fiori, capo del dipartimento della funzione pubblica nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e Marco De Giorgi, direttore generale del dipartimento delle politiche di coesionenell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono entrati a far parte del consiglio direttivo del Cervap, Centro di Ricerca sul Valore Pubblico dell’Università di Ferrara. "L’ingresso di due eccellenze italiane come il Cons. Fiori e il Cons. De Giorgi – ha commentato il professor Enrico Deidda Gagliardo, Fondatore e Direttore Scientifico del Cervap – rappresenta una grande opportunità per il Cervap: Marcello Fiori e Marco De Giorgi porteranno straordinarie competenze manageriali nell’ambito della Pubblica Amministrazione da sempre improntate alla generazione del Valore Pubblico". Marcello Fiori è un dirigente pubblico da molti anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha ricoperto, nel corso della sua carriera, tra gli altri l’incarico di Segretario generale del Ministero delle comunicazioni, di Direttore generale dell’Ufficio gestione delle emergenze della protezione civile nazionale, di Direttore della Sala situazione del Grande Giubileo 2000, di Capo di gabinetto del Comune di Roma. Marco De Giorgi, subito dopo il dottorato di ricerca in Organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione, ha svolto numerosi incarichi dirigenziali ai vertici diverse strutture; fra gli ultimi, è stato Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente e Capo del Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio. Co-autore del recente libro edito da Franco Angeli ‘Governare l’incertezza, nuovi percorsi di innovazione sociale’.