Fiori e Miele in festa Esposizioni e laboratori

I colori e i profumi dei fiori avvolgeranno Migliarino nella giornata di domani, per la tradizionale Fiera del Fiore e del Miele, giunta alla 21esima edizione. Un appuntamento curato dalla Pro Loco, in convenzione con il Comune di Fiscaglia e in collaborazione con associazioni locali che daranno vita ad un ricco programma. A presentarlo il sindaco Fabio Tosi, assieme al presidente di Pro Loco Migliarino Luca Minghini, agli assessori Francesco Sovrani e Monica Chiarini e ai referenti delle varie realtà che cureranno le iniziative che svolgeranno dalla mattina al pomeriggio. Immancabile la fontana di fiori allestita nel centro della località, e la presenza di espositori del settore florovivaistico, apicoltori e produttori di miele. Ci sarà lo stand gastronomico ‘Sapori del territorio’. Tra le novità di quest’anno, la collaborazione con la sezione Fipsas Ferrara, presieduta da Paolo Gamberoni, che darà vita alla Fishing Valley Street in piazza della Libertà: una zona didattico-dimostrativa dedicata a bambini dai 5 anni in su, dove vi saranno proposti il simulatore di pesca, dimostrazioni di pesca magnetica con la roubasienne, lancio tecnico e il Laboratorio di educazione ambientale L’ecosistema e il suo equilibrio (alle 10, alle 14, alle 16).

Tutte le attività saranno tenute da istruttori ambientali federali. Ci sarà anche la mostra di opere, con fiori come soggetto, allestita presso il Centro documentazione del Trotto gestito da Luigi Padroni. Estro e manualità caratterizzeranno l’esposizione in via Forti curata da ‘Tracce d’arte’, con oggetti in ceramica, dipinti, realizzati con materiali di recupero, e molto altro ancora, realizzati dai soci dell’associazione. Alle 19, la sala ‘Falcone-Borsellino del Centro polifunzionale ospiterà, invece, lo spettacolo ispirato a ‘La Conferenza degli uccelli’ di Jean Claude Carrière che sarà portato in scena da Officina Teatrale A¬_ctuar di Ferrara. L’inaugurazione è fissata per domani alle 10, con la partecipazione della Banda musicale Filarmonica di Voghenza diretta dal maestro Roberto Valeriani che, alle 16 in piazza della Libertà, proporrà un concerto sulle note delle colonne sonore dei più grandi successi cinematografici. Il sindaco Tosi ha ringraziato quanti si sono adoperati e hanno contribuito.