Fiori e piante ‘invadono’ piazza Ariostea

‘Giardini Estensi - edizione primaverile’ torna con una nuova collocazione in piazza Ariostea nelle giornate di oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30. Oltre 80 espositori di florovivaismo, ma anche di attrezzature per il giardino, libri e artigianato faranno da cornice a incontri con gli autori, laboratori, passeggiate a tema. Un punto di ristoro sarà a disposizione per colazione, pranzo e cena a cura degli chef di Fossadalbero. La manifestazione è stata presentata in municipio dall’assessore a Fiere e Mercati Angela Travagli, dal presidente associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti, dalla responsabile della selezione qualitativa dei florovivaisti associazione Pro Art Giuliana Artioli, dal il presidente dell’associazione Progea Davide Casanova e dallo sponsor tecnico Edmond Ulban di Link impianti.

"Desidero ringraziare – ha affermato Travagli – gli organizzatori dell’associazione Pro Art, in particolare il presidente Paolo Orsatti, per l’impegno profuso nel dare continuità a questo appuntamento florovivaistico di qualità e tutti coloro che collaborano con dedizione a questa importante manifestazione primaverile, un evento straordinario e molto atteso per la nostra città. Quest’anno fa da splendida cornice alla 21esima edizione di Giardini Estensi la prestigiosa piazza Ariostea oltre a coinvolgere altri spazi collaterali cittadini come l’apertura straordinaria dell’Orto botanico universitario e le escursioni lungo vie cittadine alla ricerca di erbe spontanee che consentono momenti di socialità e di maggiore avvicinamento alla natura; l’evento è aperto a tutti in quanto non è rivolto soltanto agli amanti della floricoltura e del giardinaggio ma a famiglie e curiosi che intendono passare una giornata diversa a contatto con i colori, la terra e i giardini. Immancabile la mostra mercato a tema e il ricco calendario di appuntamenti formativi e divulgativi accompagnati da interessanti laboratori".

All’ombra di Ludovico Ariosto la piazza ospiterà dunque la rassegna dedicata alla biodiversità vegetale consueto ritrovo di espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Per tutto il fine settimana funzioneranno vari laboratori per grandi e piccini dedicati all’artigianato ed alla coltivazione delle piante. Saranno presenti anche le attrezzature per il giardinaggio, dell’artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, tutti portatori di prodotti esclusivi. Il ricco carnet degli appuntamenti nel nuovo padiglione Beduin, avrà come protagonisti Tiziano Fratus, Andrea Cattabriga, Stefano Mazzotti e il Garden Club di Ferrara. Un ristorantino accoglierà infine famiglie e visitatori a colazione, pranzo e cena per un weekend interamente dedicato al verde e alla natura.