Fiori e vasi davanti all’ingresso "Ora l’ospedale è più accogliente"

Grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lagosanto guidati dal presidente Vincenzo Orsini e dal socio Alessandro Paliotto assieme ai volontari Noberto Bellotti e all’esperto di erbe Remo Finessi, le 10 fioriere all’ingesso dell’ospedale del Delta sono più belle. Un risultato poichè, dopo l’intervento di messa a dimora di alcune piantine lo scorso anno nell’ambito dell’iniziativa promossa, dal Rotary di Ferrara, alcune di queste erano morte e le fioriere sommerse, in parte, da erbacce. I quattro amici si sono armati di attrezzi per il giardinaggio e tante talee del "Fico degli Ottentotti", una pianta grassa che produce bellissimi fiori colorati di rosa intenso, rosso, arancione o giallo, ma che fiorirà solo il prossimo anno. I volontari hanno anche apposto, su un’astina gialla, un invito affinché nelle fioriere non si gettino i mozziconi. Un gesto affinché il sempre maggior numero di persone che, purtroppo, sono costrette ad andare all’ospedale, trovino aiuole più curate e con piante fiorite.

