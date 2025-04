Fiori, eventi e mercatini. Ad Argenta inizia la festa

Floricoltori, vivaisti, mostre, mercatini e prodotti tipici nel centro cittadino, un fine settimana all’insegna del benessere quello che parte il 25 aprile e fino a domenica con la manifestazione Argenta Fiori Benessere, organizzato da Proloco e Comune. Inoltre La giostra del benessere, festival del mondo olistico ogni giorno dalle 10 alle 20. E per un pranzo, una cena o uno spuntino goloso non mancherà l’area street food sulla via e piazza Mazzini ogni giorno dalle 11 alle 23.

L’epicentro della manifestazione sarà piazza Garibaldi, dalle 10 alle 20, con la mostra mercato fiori e vivai, e ancora artigianato, operatori olistici e divinazioni. Conferenze a tema. Area yoga, pesca a premi con i tappi e mercatino dei bambini a cura del Comitato genitori Argenta. Nella via e piazza Mazzini ci tanta animazione, mentre in largo Dante Alighieri ecco Genuino, il mercato secondo natura, un appuntamento dedicato al biologico e al chilometro zero.

Al Mercato centro culturale, in piazza Marconi, tutti i giorni a orario continuato, Illeggibili - Libri d’artista, oltre a mostre, tra cui quella che raccoglie le opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna a cura di Jessica Ferro e La porta, e la mostra fotografica di Luciano Ballarini a cura di Monica Paluan. Abbinato alla manifestazione ci sarà l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Civico, dove andrà in scena Storie di vita quotidiana ad Argenta nel Trecento, con rappresentazione animata in costumi medievali.

Ci sarà anche un divertente Argenta Flower Lower Contest, organizzato da ArgentaWeb in collaborazione con la Pro Loco, un gioco dedicato alla valorizzazione di balconi e giardini del Comune: le foto più votate riceveranno un omaggio. I partecipanti potranno inviare una foto del proprio spazio fiorito (balcone, giardino, vetrina o area verde) entro giovedì 18 esclusivamente via mail al seguente indirizzo: info@argentaweb.it.

"Celebriamo la cultura in tutte le sue forme - visiva, storica, sociale e partecipativa – commenta l’assessore alla Cultura, Monica Malagolini - In particolare vorrei sottolineare il valore della proposta culturale: le mostre d’arte contemporanea e fotografica al Mercato centro culturale e l’apertura straordinaria del Museo Civico con una rievocazione storica in costumi medievali offrono ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di entrare in contatto con la nostra identità, le nostre radici e le nuove forme espressive. Ringrazio la Proloco, le associazioni coinvolte e tutti i cittadini che contribuiscono ogni giorno alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e sociale". Franco Vanini