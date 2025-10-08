Fipe e Confcommercio. La ristorazione del futuro: "Sempre più digitale"

La ristorazione del futuro: è stato questo il tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei pubblici esercizi e Confcommercio. Ad aprire il pomeriggio del seminario è stato Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom: "Proseguiamo con gli appuntamenti che intendono dare un quadro aggiornato presente e nella sua evoluzione del mondo del Terziario. Solo nella nostra provincia i pubblici esercizi sono oltre duemila pari a più del 7% del complessivo delle attività. Una fetta importante del tessuto economico sul quale è fondamentale essere a fianco degli operatori".

A seguire il vicepresidente nazionale di Fipe, Matteo Musacci: "Crediamo che l’innovazione tecnologica già presente nel mondo della ristorazione debba essere incentivata e vista come un alleato importante per i nostri operatori già impegnati in questa azione di rinnovamento. Presentiamo la partnership con un'azienda leader del settore come Zucchetti hospitality che può uno strumento di crescita ulteriore".

Ad inquadrare ed aggiornare lo scenario di riferimento sul tema è stato Daniele Ferretti (ufficio studi Fipe): "La digitalizzazione è un processo nel quale crediamo fortemente e sul quale siamo impegnati sul territorio. Non è una opportunità è davvero una necessità".

Il direttore generale Davide Urban ha sottolineato "l’importanza della diffusione del valore di questo accordo tra Fipe e Zucchetti, alleati per l’ulteriore sviluppo tecnologico della filiera della ristorazione in Italia". Proprio Zucchetti, con il manager Carlo Broglia ha ricordato come "l’incontro odierno si inserisce nel processo territoriale di diffusione e promozione capillare con gli associati Fipe".