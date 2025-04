Firma per uscire dall’ospedale, lo trovano morto poche ore dopo

Lo hanno trovato ieri attorno alle 12 riverso a terra a due passi dalla Camera mortuaria del Sant’Anna, a poche ore dall’uscita dall’ospedale. Una tragedia che ha coinvolto un uomo di 59 anni della città, con già croniche patologie alle spalle – secondo quanto è trapelato ieri da fonti sanitarie –, il quale si era presentato autonomamente a Cona il giorno della Liberazione accusando qualche malessere. Il paziente, già conosciuto dai sanitari, era stato trattenuto per accertamenti ma ieri mattina ha insistito per andarsene dall’ospedale, nonostante il parere contrario dei medici. Dopo aver firmato l’uscita dal pronto soccorso, dello stesso nessuna notizia fino a quando, verso le 12, è stato trovato riverso a terra senza vita, morto per cause naturali. A nulla sono servite le manovre di rianimazione dei sanitari. Informate le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria.