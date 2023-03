Firme contro il degrado, appello al Comune

Una voce che ascolta e la speranza di più di cento famiglie, ovvero trecento persone, di risolvere una situazione annosa che si trascina da anni nel silenzio generale. Il sindaco Davide Bergamini (foto) ha letto una lettera, ha accolto una petizione traboccante di firme e ha accettato e proposto di ricevere e dialogare, lunedì alle 21 nella sala consigliare del Municipio di Vigarano Mainarda, con un gruppo di cittadini che abita un angolo del paese. E che grida richieste di attenzioni. Il loro quartiere ha bisogno di essere inserito tra le priorità, per avere gli stessi servizi degli altri. I residenti hanno invitato anche le imprese responsabili della lottizzazione a partecipare, ma non hanno avuto nessuna risposta. La lottizzazione riguarda Via del grano, Via Merighi, Via Caduti di Nassirya e via Silvio Infanti. Sono tante le famiglie coinvolte, oltre cento, più di trecento cittadini di fatto residenti in strade private, mai cedute al Comune. Sono "terre di nessuno". "Caratterizzate, ormai da troppo tempo – spiegano i residenti - da un generale stato di degrado". Sedi stradali dissestate, tombini rialzati, lampioni non funzionanti, lunghi periodi caratterizzati dalla totale assenza di illuminazione, mancanza di segnaletica stradale, nessuna manutenzione del verde. "Una vera giungla – indicano i residenti - che ospita topi e bisce che troppo spesso entrano nei giardini e nelle abitazioni degli incolpevoli residenti". Ci sono responsabilità che nessuno vuole assumersi. "Le precedenti giunte – spiegano gli abitanti - non hanno fatto rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni stipulate con le ditte costruttrici".

Claudia Fortini