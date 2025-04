Firme false per auto straniere, ‘duello’ sulle intercettazioni

L’utilizzabilità delle intercettazioni è stata al centro della prima udienza del processo sulle presunte autocertificazioni con firme false per facilitare la nazionalizzazione di veicoli esteri. La vicenda, al centro dell’operazione Disconosco, è una ‘costola’ del più ampio procedimento su revisioni e mazzette in Motorizzazione. In questo filone giudiziario gli imputati sono tre. Tra loro c’è anche uno dei principali protagonisti dell’indagine sulla Motorizzazione, l’ingegnere ed ex dipendente dell’ente di via Canapa Edoardo Caselli (di recente condannato a quattro anni e un mese nel processo su revisioni e tangenti). Gli altri imputati sono due rivenditori di auto. Le accuse a loro carico, formulate a vario titolo, sono falso e accesso abusivo a sistemi informatici. Una quarta posizione era quella della compagna di Caselli, la quale ha però già definito patteggiando la pena. Il caso, si diceva, è comparso ieri mattina davanti al giudice Giuseppe Palasciano per l’udienza filtro. L’avvocato Ciriaco Minichiello, difensore di Caselli, ha riproposto l’eccezione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni già presentata in udienza preliminare, mentre il pubblico ministero Andrea Maggioni (foto) ha chiesto una perizia per la trascrizione delle conversazioni, definendo una "non questione" quella sollevata dalla difesa. Sull’istanza il giudice si è riservato e la decisione è attesa per i prossimi giorni. Nel frattempo, è stata fissata una nuova udienza (l’11 luglio) per entrare nel vivo del processo con i primi testimoni del pubblico ministero.

L’operazione Disconosco risale al 2022. Gli agenti della polizia stradale stavano svolgendo accertamenti sulle nazionalizzazioni dei veicoli esteri quando sono incappati in alcune anomalie. In particolare, notarono che tali pratiche erano ‘monopolizzate’ da una singola agenzia di autopratiche con ben 260 autoveicoli immatricolati dall’estero in un solo anno. Ciò che ha fatto scattare i sospetti degli agenti è che gli acquirenti erano residenti in luoghi diversi dalla normale competenza della Motorizzazione civile estense. Da qui la decisione di approfondire i controlli. Ben presto è emerso che la calligrafia delle firme apposte dagli acquirenti dei veicoli sulle autocertificazioni necessarie alla nazionalizzazione non combaciava con quella dei loro documenti di identità. A questo punto, agli agenti della polizia stradale mancava soltanto di risalire a chi apponeva la firma falsa sulle autocertificazioni degli acquirenti. L’indagine si è poi intrecciata con quella sulla Motorizzazione, risalendo così ai presunti responsabili.

f. m.