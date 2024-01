Fiscaglia, numeri record per i bandi: "Contributi per dodici milioni"

È stato approvato giovedì 28 dicembre, in Consiglio comunale a Fiscaglia, il Bilancio di Previsione 2024-2026. "Un bilancio dai numeri importanti quello per il nostro Comune – commenta il sindaco Fabio Tosi (nella foto) – che mette in luce l’enorme lavoro fatto dalla nostra amministrazione. Fiscaglia oggi si trova ad avere un bilancio sano frutto di una politica attenta, volta alla contrazione e ottimizzazione di diverse voci di spesa nella parte corrente di bilancio messa in atto nel corso di questa legislatura". Ad incidere anche le risorse ricevuti attraverso la candidatura di progetti a diversi bandi. Come riportato da Tosi, Fiscaglia vede finanziate da Europa, Stato e Regione per il periodo 2019-2023 opere pubbliche per un valore complessivo di contributi assegnati pari a circa 12 milioni di euro, "una cifra record, che evidenzia l’enorme lavoro svolto dal mio gruppo di lavoro. E notizia di pochi giorni fa, l’assegnazione di un contributo di 396.000 euro a fronte di un progetto complessivo di 440.000 euro sul bando ‘Promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti’, della Regione, dove il progetto presentato da Fiscaglia risulta essere tra i primi otto a livello regionale".

Il primo cittadino evidenzia, inoltre, che le aliquote dei tributi come l’Imu rimarranno invariate, "per non gravare su famiglie e imprese", e l’introduzione "di un’aliquota particolarmente vantaggiosa dello 0,40% per chi aderisce al Patto per la Casa regionale". Nell’anno scolastico 2022-2023 è stato aumentato il numero di posti per il servizio nido, "oltre ad attuare una politica di riduzione delle rette nido in sinergia con la Regione". In Consiglio, inoltre, è stata approvata l’acquisizione dell’ex sede Bper di Migliaro per realizzare la nuova biblioteca comunale (112.000 euro), mantenendo il servizio bancomat. A breve, partiranno nelle località e frazioni diverse opere, finanziate per la maggior parte con risorse ottenute da appositi bandi. Tra le principali, l’efficientamento energetico con l’estensione di nuove zone con lampade led (140.000 euro), nuove asfaltature e marciapiedi (500.000 euro), la trasformazione del vecchio centro comunale di Migliarino nel progetto AppiFarm, luogo di start-up/ co-working e di intelligenza artificiale (1.345.052 euro), la riqualificazione e la messa a reddito delle ex scuole elementari di Migliarino in nuovi alloggi in domotica e a risparmio energetico (2.469.064 euro), l’adeguamento normativo per la riduzione del rischio sismico del centro polifunzionale di Migliarino (1.610.000 euro), il rifacimento e restauro del muro del cimitero di Gallumara (100.000 euro), la manutenzione straordinaria copertura loculi all’ingresso del cimitero di Migliarino (95.000 euro), il nuovo sistema di videosorveglianza di tutto il territorio comunale (427.000 euro), il secondo stralcio del nuovo percorso ciclopedonale ‘Il Cammino della Corba’, con la realizzazione delle opere di arredo urbano.

v. f.