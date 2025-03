Fiscaglia, nuovo piano urbanistico: "Molti scelgono di vivere da noi"

Sviluppo sostenibile e attrattiva imprenditoriale. Sono queste le due parole chiave del Piano urbanistico generale (Pug) a Fiscaglia. Con l’approvazione dello strumento di pianificazione territoriale, avvenuta nel 2024, il Comune si appresta a cambiar rotta. "Dopo anni di difficoltà economiche e spopolamento, oggi assistiamo a un’inversione di tendenza demografica determinata da molti giovani che hanno scelto di acquistare casa nel territorio comunale – riferisce il sindaco Fabio Tosi –. Sta emergendo l’idea di paese che stiamo progettando grazie a investimenti e ambiziosi progetti già portati a termine e che realizzeremo. Avevamo bisogno di uno strumento urbanistico nuovo, moderno, che agisse uniformemente su tutto il nostro territorio e che ci permettesse di realizzare più velocemente gli obiettivi di crescita. Puntiamo su sostenibilità, rigenerazione urbana, rilancio economico con un focus particolare su nuove imprese e investimenti". Il nuovo Piano di Fiscaglia si inserisce nella normativa urbanistica regionale e promuove principi fondamentali come il basso consumo di suolo, la valorizzazione del patrimonio esistente e una maggiore attenzione per l’ambiente: "Abbiamo l’occasione di trasformare il territorio – aggiunge il primo cittadino – per renderlo più competitivo e fertile verso possibili investitori. Il Pug fornisce strumenti concreti per chi desidera avviare o espandere la propria attività".

Lavoro, Agricoltura innovativa, Turismo lento ed economia verde identificano le direttrici strategiche per il domani di Fiscaglia. "Tra gli obiettivi – spiega Fabio Tosi nel dettaglio – c’è il riuso degli edifici esistenti per limitare il consumo di suolo, la rigenerazione dei centri urbani, la valorizzazione del paesaggio come infrastruttura sinergia, il potenziamento del settore agricolo e di quello produttivo, la promozione storico-culturale e il sostegno della transazione ecologica". Per accompagnare il percorso, l’amministrazione comunale di Fiscaglia ha deciso di avviare un ciclo di consultazioni pubbliche con progettisti, imprenditori e operatori economici locali: "Non vogliamo limitarci a definire regole – conclude il sindaco –, ma vogliamo costruire il futuro assieme alla comunità". Una pianificazione ambiziosa, dunque, quella che intende perseguire l’Amministrazione comunale di Fiscaglia nell’ottica di uno sviluppo concreto, sostenibile del territorio, per renderlo ancor più attrattivo sotto diversi aspetti.