Fischia Poli, l’ultima volta portò bene

La gara tra Pescara e Spal sarà diretta da Alberto Poli della sezione di Verona. Il fischietto scaligero ha incrociato i biancazzurri all’inizio del girone di ritorno sul campo della Lucchese, dove Antenucci e compagni hanno vinto l’unica delle ultime 12 partite. Ma c’è di più, perché l’arbitro Poli ha concesso addirittura un rigore alla squadra in quel momento guidata da Dossena. Un vero e proprio evento, considerando che in precedenza la Spal non aveva avuto penalty a favore per 62 gare consecutive. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli, Manuel Cavalli di Bergamo e dal quarto ufficiale Nicolò Dorillo di Torino.