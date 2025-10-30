"Fisioterapia, non possiamo essere esclusi dai servizi pubblici"

Maria Debora Peca, presidente di Aias di Ferrara, porta all’attenzione pubblica una questione che da tempo pesa sulla vita di molte persone con disabilità che si rivolgono all’associazione: la mancanza di accesso continuativo alla fisioterapia nel sistema sanitario pubblico.

"Da anni – spiega Peca – non vengono più garantiti percorsi fisioterapici a chi convive con una disabilità cronica. Le prestazioni vengono riservate quasi esclusivamente a chi ha problemi di salute temporanei, come fratture o traumi, escludendo di fatto chi ha patologie permanenti, esito per esempio di paralisi cerebrali infantili, che invece ha il diritto di accedere alla fisioterapia non per guarire, ma per conservare le abilità residue e le autonomie, un equilibrio motorio spesso conquistato con anni di impegno. Infatti la fisioterapia per le persone con disabilità permanenti non è un lusso né un servizio accessorio, ma una forma di prevenzione indispensabile".

Una situazione che, secondo l’associazione, non solo mina la qualità di vita delle persone con disabilità, ma finisce per aggravare anche il carico dei caregiver familiari, che quotidianamente si prendono cura dei propri cari. "Se la persona con disabilità perde progressivamente anche la minima mobilità – aggiunge – il caregiver si troverà di fronte a una fatica ancora maggiore, con ricadute su tutto il nucleo familiare".

Ferrara, come molte altre città italiane, vanta centri di eccellenza nel campo della riabilitazione, ma la loro organizzazione e le politiche aziendali hanno finito per escludere una parte significativa dei cittadini. "Perché non riservare una parte delle prestazioni fisioterapiche alle patologie permanenti, mettendo da parte gli interessi economici nelle proprie politiche aziendali? È paradossale che in un Paese civile nel corso del tempo si sia scelto di escludere una grossa categoria di cittadini dall’accesso alle cure fisioterapiche pubbliche".