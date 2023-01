Fiume Po, a Pontelagoscuro un 30% in meno della portata media

una veduta della secca del fiume Po a Pontelagoscuro

Ferrara, 12 gennaio 2023- Nonostante le recenti piogge, il fiume Po ha portata dimezzata a Torino ed è ridotto, lungo tutto il percorso piemontese, a circa 1/3 della portata del 2021, mentre a Pontelagoscuro (Ferrara), manca all’appello circa il 30% della portata media ed il livello delle acque è largamente inferiore all’anno scorso (fonte Arpae). In Piemonte, dove si è registrato un considerevole apporto pluviometrico in dicembre, i fiumi restano sui livelli 2022 dopo aver toccato portate largamente deficitarie (-76%) nelle scorse settimane (fonte: ARPA Piemonte). In Emilia-Romagna, la stessa perturbazione ha comportato un picco di portata per i fiumi nella fascia centrale ed occidentale della regione (Secchia, Enza, Taro, Trebbia), confermandone il regime torrentizio. In Toscana, l’ondata di maltempo ha colpito in modo violento la Lunigiana e la Lucchesìa (a Stazzema, mm.170 di pioggia nelle 24 ore); i corsi d’acqua, dopo i picchi dei giorni scorsi, stanno lentamente tornando alla normalità. “Come qualsiasi bilancio a lungo in deficit, anche quello idrologico è ormai pregiudicato ed il riequilibrio non può prescindere da importanti interventi esterni”: a fare il paragone è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), il cui Osservatorio sulle...