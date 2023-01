Fiumi di cocaina da Belgio e Albania "Non si trattava di un’associazione"

Non c’è stata l’aggravante dell’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. E’ quanto emerge dalle 22 pagine della sentenza della Corte di Cassazione sull’operazione Casper, che portò in carcere dodici stranieri dediti a un traffico internazionale di cocaina dal Belgio e dall’Albania e che viaggiava tra il Veneto e Ferrara, per poi avere come punto di smistamento San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. E un referente in territorio estense, Denis Agasi, che fu arrestato in città a novembre del 2019 e trovato in possesso di un chilo di droga. Tutto confermato dagli ermellini quanto ai fiumi di ’polvere bianca’ che scorrevano tra Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, ma quel sistema, così come individuato nei primi due gradi di giudizio non era di tipo associativo. Aggravante contestata a colui che veniva considerato la ’mente’ Henry Locka, detto Berti, lo sfuggente, colui che era sempre stato attento a non farsi prendere, a nascondersi come un fantasma, Casper appunto, e Ramadan Mane ed Elis Bedalli. Per gli ermellini, in realtà, si è trattato più di una classica organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti che normalmente "si raffigura come una vera e propria attività commerciale – spiegano i giudici della Corte di Cassazione – in cui il singolo operatore si colloca necessariamente all’interno di filiere più o meno sperimentate di fornitori e acquirenti". E neanche l’utilizzo di diverse autovetture, su tutte la Volkswagen Golf munita del vano specificamente destinato a nascondere la droga e utilizzata per le consegne, perlopiù da Ramadan Mane, può valere come prova reale di un parco macchine stabilmente a disposizione a un gruppo di persone. Così come non può valerlo la ’droga parlata’. Infine, dai dialoghi di Locka captati dagli investigatori durante un suo viaggio in Olanda, "questi si colloca effettivamente all’interno di una rete significativa di relazioni illegali – concludono gli ermellini – ma a questa appaiono del tutto estranei i suoi due ipotizzati socii sceleris Ramadan e Bedalli, che sono coinvolti in fatti più modesti: entrambi erano solo operatori che Locka utilizzava all’occorrenza". Ingenti i quantitativi di droga sequestrato alla banda.

