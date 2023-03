Fiumi di cocaina in centro Droga nascosta nella lavatrice Arriva la stangata: sei anni

di Federico Malavasi

Quei dodici chili di eroina e cocaina nascosti nel cestello della lavatrice sono costati molto cari ai tre nigeriani sorpresi dalla polizia in un appartamento di via Carlo Mayr. Nei giorni scorsi sono stati infatti processati in rito abbreviato e condannati a sei anni di reclusione ciascuno. L’accusa era detenzione di stupefacenti. La vicenda che ha portato al processo giunto di recente al suo primo punto fermo risale al maggio dell’anno scorso. Quando gli agenti della squadra mobile hanno bussato alla porta di quell’abitazione in pieno centro, le tre persone che si trovavano all’interno hanno fatto di tutto per non farsi scoprire. Uno di loro si è addirittura lanciato dalla finestra, mentre gli altri due hanno cercato di far sparire le prove dell’attività illecita bruciando un cellulare. Tentativi disperati, crollati come un castello di carte non appena i poliziotti hanno messo piede in casa.

È infatti bastato aggirarsi tra le stanze dell’appartamento per trovarsi immersi in un mare di droga. Tra il tavolo della cucina, il pavimento e il cestello della lavatrice, gli agenti hanno scoperto quasi mille ovuli di eroina e cocaina, per un peso complessivo di dodici chili. In manette sono finiti tre nigeriani di 43, 37 e 35 anni, Christian Ibenwelu, Richmond Obuseh ed Eze Moses. Uno di essi era completamente incensurato, mentre gli altri due avevano qualche piccolo precedente, per lo più per questioni di immigrazione, ma non legati a reati in materia di stupefacenti. Tutti erano regolari sul territorio con permessi di soggiorno per motivi umanitari e uno era l’intestatario del contratto d’affitto dell’appartamento. A seguito del ritrovamento dello stupefacente furono tutti e tre arrestati e portati in carcere, dove si trovano tuttora. A farli finire nei guai erano state alcune segnalazioni relative ad andirivieni sospetti da quell’abitazione al primo piano di una palazzina di via Carlo Mayr. Gli agenti si sono quindi appostati in zona aspettando il momento giusto per entrare in azione e confermare le loro ipotesi investigative.