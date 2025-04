Flagello nutrie, mossa in Regione: "Autorizzare le carabine calibro 22"

Un’arma letale, sicuramente per le nutrie. Gittata 2mila metri, silenzioso. "Lo sparo è poco più di un puff", spiega Roberta Artioli, comandante della polizia provinciale di Ferrara. Per fare centro servono un po’ di ingredienti. Certo un cannocchiale, un sostegno sul quale poggiarsi, l’occhio allenato di un cecchino. Sale di livello la guerra alle nutrie.

Altro che fuciloni da caccia calibro 12, con quei pallini che già oltre i 50 metri cominciano a morire, il futuro della campagna per sfoltire le fila di questo roditore passa dalla canna della carabina calibro 22 Long Rifle, tradotto lungo fucile. La proposta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella che, con un’interrogazione, ha chiesto di autorizzare gli agricoltori a usare le calibro 22 per abbattere le nutrie. Presidente di una cooperativa ittica, in prima fila contro un’altra invasione – quella del granchio blu – ha riunito, appunto, agricoltori e cacciatori. E ha chiesto che fare. La risposta è stata, calibro 22, silenzioso, letale, contro quei roditori che sembrano pascolare al sole nei campi. Secondo quanto denunciato dagli agricoltori, bucano argini di canali, i fossi un colabrodo, le piantine di mais tranciate di netto sotto quei denti che sembrano lame. Un dato, lo ha fornito sempre Artioli durante un incontro in prefettura per fare il punto sulle nutrie. "In sette mesi, nel 2024, sono 28mila le nutrie abbattute nella nostra provincia. Di queste, 3.100 esemplari con l’impiego della carabina calibro 22, +13% rispetto allo scorso anno". Sì, perché a Ferrara la micidiale carabina sta già facendo vittime. "E’ molto efficace", precisa la comandante.

Fuoco alle polveri già nel 2020. "Su delibera della Regione e grazie al via libera di questura e prefettura. Abbiamo individuato 54 zone, aree molto poco antropizzate. Il progetto sperimentale fino al 2026". Quell’arma non fa paura solo alle nutrie. Per la sua lunga gittata deve essere maneggiata con molta cura. Quel proiettile a due chilometri di distanza può fare male, molto male. Le autorità ci vanno con i piedi di piombo. Anche se, lo chiedono a gran voce i proprietari dei terreni, l’invasione va fermata. Un altro dato. Quelle 28mila nutrie abbattute, una goccia nel mare. "Sono due milioni e mezzo nella nostra provincia", la cifra fornita da Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti, associazione che proprio l’altro giorno ha marciato con i trattori in centro a Ferrara per chiedere risposte a quello che definisce un flagello. Ingentissimi certo i danni alle coltivazioni ma anche alle opere idrauliche dei Consorzi di Bonifica. Al vertice con il prefetto Massimo Marchesiello c’era anche Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura. Ente che coordina la pulitura degli argini, dove si annida la nutria, insieme alla Polizia Provinciale per lasciarle allo scoperto e concentrare l’attività di abbattimento su aree ben delimitate ed ottenere migliori risultati. Sempre da un tavolo della prefettura era emersa l’altra arma segreta, la proposta di sparare dalla barca, i fucili in mano ad operatori qualificati. Con le imbarcazioni è più facile individuare le tane, prendere le nutrie alle spalle.