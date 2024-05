"Flash mob e aperitivo per difendere il parco dalla lottizzazione"

I residenti di via Favero e il comitato Caldirolo Libera invitano i cittadini della zona di Borgo Punta e via Frutteti a partecipare al flash mob con aperitivo che si terrà in via Mozzoni, oggi alle 19. "Questa ennesima mobilitazione per difendere dalla lottizzazione privata il piccolo parco pubblico in fondo a quella via – dicono gli organizzatori – si rende necessaria perché nemmeno i lavori della commissione consigliare speciale hanno fatto chiarezza tra i garbugli amministrativi che ne avvolgono la storia, risalente ai tempi della adozione del vecchio Piano Urbanistico Generale. L’unico risultato concreto e paradossale, infatti, è che il proprietario dell’area ha potuto presentare una regolare comunicazione di avvio ai lavori di costruzione. Così il privato può procedere: per questo dobbiamo tornare a

manifestare a tutela del bene pubblico".