Flash mob per l’Europa: "Gli stati siano uniti"

Il banchetto Mfe, movimento federalista europeo Ferrara, ieri ha voluto proporre l’obiettivo degli stati uniti d’Europa. "Abbiamo invitato tutte le forze politiche – spiega Rossella Zadro –, i candidati sindaco, a misurarsi sui temi della revisione dei trattati. Sono stati distribuiti materiali con qr code per essere sempre aggiornati sui temi europei. L’urgenza di questo momento storico vuole una Europa politica, federale, senza i lacci delle decisioni del singolo stato orticello e del diritto di veto in sede di consiglio europeo. I politici che sono venuti al banchetto hanno preso impegno sulla riforma dei trattati. È stato un momento gioioso e di confronto con tanta tanta gente. Il nostro compito è trasmettere al meglio le informazioni, vere, sulla nostra casa comune. Il flash mob davanti alla cattedrale ha ribadito l’urgenza degli stati uniti d’Europa e ha invitato i cittadini a votare per le forze politiche che li sostengono". E ancora: "Ringraziamo, in particolare, i candidati sindaco Fabio Anselmo, Anna Zonari e Daniele Botti che sono passati a salutarci. Grazie agli assessori Matteo Fornasini, Nicola Lodi e Andrea Maggi per la loro visita. Grazie ai vari candidati delle liste alle prossime elezioni amministrative per aver accolto il nostro invito. Insieme possiamo costruire una nuova primavera di pace in una Europa unita".