Flash mob sotto il Volto del Cavallo: "Ripubblicizzazione del servizio rifiuti"

Ieri, dalle 11 alle 12, il Forum Ferrara Partecipata e Rete Giustizia Climatica di Ferrara hanno organizzano un flash mob che si è svolto in centro, sotto il Volto del Cavallo. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, figurano quello di sostenere la ripubblicizzazione del servizio dei rifiuti a Ferrara, passare alla modalità di raccolta porta a porta, dimezzare l’incenerimento.

"Liberiamo Ferrara da Hera", è lo slogan presente sui volantini a favore del flash mob. Volantini, al cui interno viene posto l’accento su "servizi pubblici che continuano a essere dati in gestione al privato" e su "bollette del servizio rifiuti, maggiorate dagli utili del servizio privato", con un invito a firmare il testo di una petizione online sul tema della ripubblicizzazione. "L’iniziativa intende puntare anche sull’approdo alla raccolta porta a porta e al dimezzamento dell’incenerimento. Temi ambientali al centro di diversi incontri che sono stati promossi dalle due associazioni. Tra le iniziative figura anche una petizione online. "Attraverso la petizione, che è presente sulla piattaforma online Change.org, con possibilità di firmare per gli interessati, l’invito rivolto a tutta la cittadinanza è ad attivarsi e diffondere le informazioni per sottoscriverla".