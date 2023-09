Flashmob in piazza ricordando Masha

Un anno fa una ragazza di 22 anni, Masha Amini, moriva nelle mani della polizia, arrestata per aver indossato in modo scorretto il velo, obbligatorio, in Iran, per le donne. A Ferrara si terrà un flashmob con performance (Cittadini del Mondo in collaborazione con il teatro FerraraOff) e installazioni dell’artista iraniana Maryam Amirfarshi in ricordo di Mahsa e di tutte e tutti coloro che hanno lottato allora e continuano la battaglia. L’iniziativa oggi, alle 18, in piazza Savonarola a sostegno della rivolta del popolo iraniano è organizzata da Rete pace Ferrara.