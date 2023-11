Flavia Amato, archeologia al femminile

Oggi dalle 17.30 alle 19 alla biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12b) si terrà un incontro in presenza e online con Flavia Amato. Si parlerà dell’esperienza di un’archeologa oggi sul territorio ferrarese. L’incontro, a cura di Carla Lanfranchi, fa parte di ‘Occhi, mani, cuori: storie di professioniste impegnate in archeologia e beni culturali’ per far conoscere e valorizzare alcune importanti figure femminili di professioniste.