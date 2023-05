"Flavio, ci mancherai"

Lutto per l’improvvisa scomparsa del dottor Flavio Ferioli, in queste ore forte il dolore dei colleghi. "Ero a lui legato da una profonda amicizia – le parole del dottor Daniele Cariani, direttore Uo Medicina D’Urgenza - Ps Ausl Ferrara –. La serietà, la professionalità e l’autorevolezza sono state le costanti con cui per anni ha diretto il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento prima e successivamente il servizio provinciale del 118 di Ferrara. Oggi è un giorno di profondo lutto per noi, e a nome di tutto il personale dei Pronto Soccorso provinciali dell’Azienda Ausl di Ferrara ma anche dei colleghi del Pronto Soccorso dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cona. Le più sentite condoglianze alla famiglia e alla moglie Alessandra". "Ho lavorato poco con il dott. Ferioli – dice Maurizio Giacometti, responsabile Medico Emergenza Territoriale - 118 – tuttavia ne ho raccolto un’eredità pesante rendendomi conto fin da subito della serietà, della passione e dell’orgoglio con cui ha diretto il Servizio di Emergenza Territoriale Ferrarese. A nome dell’intera famiglia 118, profondamente scossa ma allo stesso tempo grata per il privilegio di averlo avuto come collega e come responsabile medico, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia". "Ho conosciuto Flavio nel 1997 quando, nuovo arrivato al 118, abbiamo lavorato insieme sui mezzi di soccorso; in seguito e per molti anni siamo stati a stretto contatto, io come responsabile infermieristico e lui come responsabile medico del 118. A tutti noi mancherà non solo un bravo professionista, ma soprattutto mancherà il suo essere stato uomo disponibile e un grande amico", afferma il dottor Marco Orioli, responsabile area infermieristica emergenza territoriale 118 Azienda Usl di Ferrara.