"Flessione lieve, timori per i mutui"

Stefano Fiorini, responsabile dell’agenzia Tecnocasa di via Bologna, a Ferrara si registra una flessione nei prezzi degli immobili. Cosa ci dice questo dato?

"Innanzitutto bisogna chiarire una cosa. Si tratta di un calo che sul mercato immobiliare non si ‘sente’ molto. Le flessioni sensibili sono quelle intorno al 5%, qui siamo appena al 2,8%. Per quanto riguarda noi, possiamo dire che i prezzi sono sostanzialmente invariati".

Come è iniziato il 2023 per il mercato degli immobili?

"Abbiamo visto una partenza un po’ ‘sorniona’, che si è mossa sulla scia della fine del 2022. Stiamo vivendo sulla nostra pelle la paura per i tassi di interesse dei mutui, che sono aumentati".

Che mercato è quello ferrarese?

"Qui da noi siamo in una situazione che potremmo definire ‘hinterland medio-economico’. Per capirsi, non abbiamo case da ‘Mille e una notte’".

Qual è lo stato di salute del suo settore sul nostro territorio?

"Abbiamo venduto tanto e ora facciamo fatica a reperire immobili. Abbiamo molte richieste di acquisto e le soddisfiamo con fatica. Vedo comunque che c’è stato un grande impulso agli investimenti nel dopo Covid".

Come è cambiato il quadro con la pandemia?

"Nel 2018 e 2019 lavoravamo molto con gli studenti. Ce n’erano tanti e c’era voglia di investire. Alcuni li abbiamo addirittura sistemati nelle frazioni. Poi con la pandemia c’è stato uno stop. Ora ripartiamo dalla situazione di quattro anni fa. Vanno bene gli investimenti di chi compra per affittare a studenti e il turistico. Manca un po’ dal mercato il classico appartamento per la famiglia".

Come è il raffronto con gli altri capoluoghi della nostra regione?

"A Ferrara i prezzi sono in media più bassi rispetto all’Emilia Romagna. Al punto che ci sono genitori di studenti di città limitrofe che preferiscono comprare che andare in affitto".

f. m.