Fluttuanti, lavori per mezzo milione: "Puntiamo al risparmio energetico"

Nuovo appuntamento domani sera ad Argenta, nel Teatro dei Fluttuanti. Alle 21 Marco Falaguasta porterà in scena "Non ci facciamo riconoscere", uno spettacolo divertente che prende spunto da una frase che ci siamo sentiti ripetere tante volte dai nostri genitori, quando eravamo più piccoli. Ce la siamo sentiti dire in continuazione: fotografiamo i piatti che mangiamo, dove andiamo in vacanza, quando ci baciamo... Con il linguaggio leggero e arguto della satira, Marco Falaguasta dialoga con gli spettatori ripercorrendo gli ultimi decenni, per capire se, davvero, si è trattato di anni importanti e spensierati o se quella degli odierni cinquantenni è semplice nostalgia e quel periodo solo un’illusione. Marco prende per mano gli spettatori in un viaggio epocale tra gag, osservazioni, interpretazioni alternative di convinzioni assodate. Per capire se davvero, quella di cui si fa portavoce, è una generazione in stand by. Così riecheggia ancora a scena aperta "Non ci facciamo riconoscere". Risuona vibrante dalle tavole del palcoscenico per dar voce a un passato recente. Gli anni di piombo, della legge sul divorzio, sull’aborto; gli anni del sequestro Moro, ma anche del boom economico, dell’Italia campione del mondo in Spagna.

Gli anni della Panda 30 con il finestrino abbassato e l’autoradio che suonava i successi del momento suonati dai Depeche Mode, i Duran Duran, gli Spandau Ballet e i Boys di una dirompente Sabrina Salerno, che metteva tutti d’accordo. L’autore è un attore romano, commediografo e regista. È direttore artistico del Teatro Testaccio di Roma. Al termine della stagione teatrale dovrebbero partire i lavori di adeguamento del Teatro dei Fluttuanti. L’amministrazione Baldini ha ottenuto infatti dalla Regione un finanziamento per riqualificare dal punto di vista energetico la struttura, risorse arrivate nell’ambito di un bando rivolte alle Unioni dei Comuni, per Argenta Valli e Delizie. Nelle scorse settimane la giunta ha approvato il progetto di fattibilità, operazione preliminare per ottenere i fondi. Il progetto è stato messo a punto da Soelia, la municipalizzata del comune di Argenta; prevede un sistema di riscaldamento a pavimento al posto di quello attuale, con i termosifoni. Il costo dell’opera è di 462 mila euro, il contributo chiesto alla Regione è di 246 mila euro.

Franco Vanini