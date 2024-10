Focolaio di aviaria all’Eurovo. Via alle operazioni di abbattimento

Sono iniziate, come previsto, le operazioni di abbattimento ai galline ovaiole nello stabilimento Eurovo di Codigoro, dove nei giorni scorsi era stata riscontrata la presenza di un focolaio di influenza aviaria. Si sta, dunque, procedendo come da protocollo previsto per questa tipologia di casi. Saranno quasi 800mila i capi che verranno abbattuti, secondo l’ultima stima. La conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria era giunta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso da parte dell’Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell’Azienda Usl di Ferrara. La verifica era scattata a seguito della segnalazione di sintomatologia sospetta da parte del personale dell’allevamento stesso e la diagnosi è stata confermata nel giro di poche ore. Secondo quanto si è potuto apprendere, il Dirigente Veterinario competente sul territorio si era recato immediatamente sul posto e aveva effettuato i campioni necessari per l’accertamento della malattia. Successivamente, le analisi sono state eseguite dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria. Una volta accertata la presenza del focolaio, come da protocollo, l’attività dell’allevamento è stata bloccata, e si sta procedendo all’abbattimento delle galline ovaiole presenti nell’allevamento. Le relative pratiche, dunque, sono state attivate. Come spiegato sabato scorso da Eurovo, lo stabilimento era già in allerta, a fronte di un caso riscontrato lo scorso 1° ottobre a Venezia.

E, una volta che il personale ha rilevato una sintomatologia sospetta negli animali, si è provveduto alla segnalazione, cui sono seguite le opportune verifiche da parte dell’Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell’Azienda Usl di Ferrara. Alla conferma, sono state attivate le azioni previste da protocollo per questi casi. Non è la prima volta che lo stabilimento Eurovo si trova a fronteggiare l’influenza aviaria. Era già accaduto nell’ottobre 2017: in quella circostanza si dovette provvedere all’abbattimento di oltre 740mila galline.