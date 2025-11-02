L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ferrara
2 nov 2025
REDAZIONE FERRARA
Focus sicurezza. Aumentano le telecamere

Se ne parlerà il 19 novembre alla Sala 2000: quelle attive oggi sono 151.

Una rete di videosorveglianza tra le più estese della zona, servizi serali della Polizia locale, un interscambio di dati e informazioni continuo con le Forze dell’Ordine. Il 19 novembre (ore 21) è in programma alla sala 2000 di viale Matteotti un incontro per parlare di sicurezza, a 360°. "Nel giro di alcuni anni, siamo riusciti ad implementare in maniera significativa la rete delle telecamere del territorio comunale, con un incremento per le aree periferiche e frazionali – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza urbana Ornella Bonati –. Le telecamere attive a Bondeno e frazioni sono circa 151, al momento, inserite in una rete dell’Alto Ferrarese che viene controllata dalla centrale operativa di via Turati". Il sistema si avvale di un’intelligenza artificiale, che permette di riconoscere movimenti ricorrenti e sospetti, in cui i “frame” ritenuti significativi vengono utilizzati per veicolare le successive indagini. Il Targa System, dall’altro canto, ha permesso di chiudere tutti i varchi del territorio monitorando gli accessi. Sicurezza, però, non è soltanto “videosorveglianza”. "Si è lavorato, infatti, per incrementare il numero di servizi, anche serali, da parte degli agenti della Polizia locale, con una maggiore presenza sulle strade, anche per incrementare una sensazione di sicurezza nei cittadini. Il tutto – assicura Simone Saletti – in sinergia con le altre forze di polizia, con le quali proseguono esperienze di collaborazione".

