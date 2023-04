Focus su "Guercino e l’Assunta di Aversa" Convegno sul dipinto dimenticato dell’artista

Per domani alle 18.30 in sala Zarri e via streaming, il Centro Studi ‘Il Guercino’ ha organizzato un bell’incontro su "Guercino e l’Assunta di Aversa, un dipinto dimenticato", dalla riscoperta al restauro. Ci si concentra su una vicenda appassionante, attraverso la presentazione di un libro che racconta la storia di un fortunato "ritrovamento" e degli interventi di studio e di restauro. A febbraio 2017 il professor Massimo Pulini ritrovò in una chiesa francescana di Aversa una pala d’altare raffigurante un’Assunzione della Vergine che lo studioso attribuì a Guercino, identificandola con quella che l’artista centese eseguì nel 1650 e che fu annotata nel suo Libro dei Conti, in due passaggi che fanno riferimento proprio al territorio napoletano.