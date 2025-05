Focus su Matilde Bassani Finzi studentessa al liceo ’Ariosto’

Passato e presente sono strettamente e inevitabilmente collegati tra di loro. La nostra contemporaneità è stata determinata da tutti gli eventi che hanno segnato il corso della storia e che hanno effetti ancora oggi. Questo meccanismo non riguarda solo quelle realtà che ci sembrano lontane, ma anche le nostre vite di tutti i giorni: spesso, infatti, non ci rendiamo conto che i luoghi che frequentiamo quotidianamente sono impregnati di ricordi. Il Liceo Ariosto, per esempio, ha un forte legame con la storia antifascista ferrarese che, in passato, ha formato figure determinanti, come quella di Matilde Bassani. Ma chi era Matilde?

Una studentessa che tutte le mattine percorreva il tragitto casa-scuola con la sua bicicletta. Una ragazza che ha vissuto in un periodo storico non dissimile dal nostro, quando il governo di Mussolini minacciava la libertà di ciascun cittadino. Una giovane antifascista che non ha dato per scontato il suo futuro, trasformando la sua vita in una tenace lotta per i suoi e i nostri diritti. A lei sarà dedicata la mattinata di oggi proprio nel suo ex liceo: alle 10.30 verrà presentata la targa realizzata in suo onore da Valeria Finzi, figlia di Matilde, poi a partire dalle ore 11.15 gli studenti delle classi 4ª sezione C Liceo classico e 5ª sezione G Liceo Scienze applicate celebreranno la memoria della partigiana con una serie di interventi di riflessione e approfondimento del contesto storico. A sedici anni dalla morte di Matilde, il ricordo della sua figura sancirà finalmente un dialogo senza tempo tra il passato e il presente della società e della scuola.

re. fe.