Focus su salute e buone abitudini

Questa mattina dalle 10 presso la Sala 2000 di Bondeno si terrà il terzo incontro del ciclo di conferenze sulla salute “Le buone abitudini”. L’appuntamento è dedicato alla terza età, con gli interventi “Invecchiare bene” a cura del dott. Arturo Cafarelli (geriatra presso l’Ospedale di Cento) e della dott.ssa Cristina Tulipani (psicologa), e “Attiva-Mente anziano” a cura della prof.ssa Chiara Fabbri. "Una serie di appuntamenti che sta proseguendo con ottimi risultati di adesioni e che soprattutto sta comprendendo tematiche legate a tutte le età anagrafiche – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Oltre ai medici e ai professionisti che intervengono agli incontri, ringrazio la direzione del Distretto Ovest, in particolare Annamaria Ferraresi e Caterina Palmonari, per la predisposizione degli argomenti e per il contatto con i numerosi specialisti medici".