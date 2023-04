Focus sui vini delle Sabbie È tempo di ’Delta Divino’

COMACCHIO

I vini delle Sabbie e le eccellenze enogastronomiche del territorio saranno protagonisti di ‘Delta Divino’ che il 28, 29 aprile e il primo maggio prossimi animerà il centro storico di Comacchio. Sarà la prima edizione del nuovo evento che andrà ulteriormente ad arricchire il programma di iniziative organizzate sulla costa per accogliere visitatori e turisti. "Una festa di inizio estate con la quale vogliamo valorizzare i nostri vini delle Sabbie e le eccellenze enogastronomiche del Delta e che, siamo certi, troverà il favore di coloro che verranno a trovarci" , ha spiegato la vice sindaco di Comacchio con delega agli Eventi, Maura Tomasi, che ieri ha illustrato l’evento assieme all’assessore al Turismo Emanuele Mari, alla presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli, alla vice presidente del Consorzio dei Vini delle Sabbie e referente didattico di Ais Emilia Annalisa Barison, Alessandro Menegatti, presidente di Work and Belong che, assieme all’agenzia Tutti Frutti – GiovinBacco presieduta da Nevio Ronconi e la collaborazione di Spazio Marconi curerà l’organizzazione della manifestazione promossa dal Comune di Comacchio, con il patrocinio della Provincia di Ferrara e la collaborazione del Parco del Delta del Po, Consorzio Tutela Vini Doc - I Vini delle Sabbie, Gal Delta 2000, AIS Emilia, Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara. "Nell’ultimo anno e mezzo non ci siamo mai fermati – ha commentato l’assessore Mari -, confermando eventi tradizionali e introducendone di nuovi per rendere ancor più attrattiva la città e i nostri Lidi per visitatori e turisti per tutto l’anno".

Saranno dodici le cantine presenti che proporranno degustazioni nella suggestiva cornice del Loggiato dei Cappuccini, con la presenza di produttori e sommelier (per assaggiare e degustare i vini delle Sabbie durante la manifestazione si potranno acquistare carnet da 5 o 10 tagliandi). Alla Manifattura dei Marinati sarà lo stand gastronomico in cui saranno proposti piatti in abbinamento ai vini delle sabbie, mentre il sagrato del Duomo di Comacchio ospiterà il mercato dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Parco del Delta del Po, dall’ortofrutta al miele, ai prodotti ittici, al riso, al sale, fino ai salumi di mora romagnola e ai formaggi. All’Antica Pescheria all’ombra dei Trepponti si potrà gustare un aperitivo. In via Zappata verrà allestita un’area dedicata ai bimbi. Lungo il percorso della festa, inoltre, vi saranno tre installazioni con pannellature per giovani artisti che realizzeranno opere di live painting. Sabato 29 aprile, inoltre, ci sarà un’escursione alla scoperta del sito ‘Duna della Puia’, ultimo residuo del Bosco Eliceo.

