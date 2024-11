Focus sul ruolo delle donne nell’economia

In occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne, la commissione pari opportunità di Legacoop estense, con il patrocinio del Comune, promuove un’iniziativa per riflettere sul ruolo delle donne all’interno dell’economia. L’appuntamento è oggi, alle 15, nella sala ex Refettorio del Chiostro di San Paolo (via Boccaleone 19, Ferrara). Ospite dell’iniziativa, l’economista Azzurra Rinaldi, che dialogherà con la Presidente della commissione pari opportunità di Legacoop estense Morena Bedogni per indagare i temi dell’inclusione di genere in ambito lavorativo: partendo dai dati sull’applicazione delle pari opportunità nel contesto economico, si approfondirà e discuterà l’importanza di percorsi efficaci di gender equality, sempre più necessari per creare contesti lavorativi davvero inclusivi ed efficienti. "Quest’anno abbiamo voluto dedicare la ricorrenza del 25 novembre al tema della disparità di genere in ambito economico e lavorativo, perché siamo consapevoli che alcune forme di violenza possono annidarsi anche in queste forme di disuguaglianza", afferma Morena Bedogni, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Estense. "Come associazione economica, che rappresenta una parte importante del tessuto produttivo delle province di Modena e Ferrara, siamo chiamati a fare la nostra parte, attraverso azioni concrete, per promuovere una sempre maggiore e migliore partecipazione delle donne allo sviluppo e alla crescita delle nostre cooperative. Tante nostre associate hanno attivato da tempo percorsi virtuosi per favorire l’equità di genere e il dialogo con Azzurra Rinaldi servirà a confrontarsi su come poter migliorare ulteriormente il nostro contributo alla costruzione di un contesto economico più inclusivo".