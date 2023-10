Focus sulla sanità. Raccolta firme al via

E’ iniziata una raccolta firme a favore della proposta di legge per il "sostegno finanziario del Sistema sanitario nazionale". Un argomento che è stato trattato ed approvato in consiglio comunale attraverso una mozione a firma di Nadia Cai del Partito democratico. Il punto iscritto all’ordine del giorno è passato col ’sì’ della sola maggioranza, l’astensione della Lega e l’assenza giustificata di Rinnovamento. "Considerato - si legge in sintesi nel documento - che lo Statuto dell’Emilia-Romagna prevede la possibilità di proporre leggi che migliorino l’accesso alle cure, e promuovano il benessere dei cittadini chidiamo che il sindaco si impegni ad aderire e collaborare in questa direzione, puntando in particolare a sbloccare vincoli e limiti di spesa del personale".