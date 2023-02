Foibe estensi, non più un tabù Rossi racconta gli eccidi in città

FERRARA

"Per la prima volta parliamo degli eccidi che sono avvenuti a Ferrara, a guerra finita, per lo più perpetrati da membri della Resistenza". Una verità taciuta, come è accaduto per il dramma dell’esodo istriano-dalmata e soprattutto con le Foibe. Lo storico Andrea Rossi, assieme a Renato Cirelli, si è posto proprio l’obiettivo di "raccontare una storia ancora da scrivere". E lo farà nel corso dell’evento ‘Le foibe di Ferrara’, in programma oggi a partire dalle 21 alla sala della Musica. "La ricerca che ho condotto – racconta lo storico – si basa sui dati raccolti da Alcide De Gasperi. Nella nostra provincia, si parla di 210 persone ammazzate tra il 1945 e gli inizi del ’46 e di almeno sessanta dispersi". Le esecuzioni avvenivano più o meno così.

"Gruppi composti da ex partigiani, disertori e gappisti – prosegue Rossi – prelevavano casa per casa concittadini ferraresi. Persone che, poi, venivano uccise oppure delle quali si sono definitivamente perse le tracce. I membri di questi gruppi, a seguito di tali efferatezze, vennero processati. Tuttavia, la stragrande maggioranza beneficiò dell’amnistia concessa da Palmiro Togliatti". Perché perdura questa coltre di silenzio? C’è chi, al pari del dramma delle foibe, lavora affinché la verità e i crimini commessi da questi gruppi non emerga dalla polvere della storia? Tutte domande alle quali lo stesso Rossi prova a rispondere. "A Ferrara, come nel resto della Regione – spiega – se n’è parlato in maniera ‘carsica’. Il senatore Alberto Balboni scrisse un libro che raccontava questi eccidi, anni or sono. Poi il silenzio. Se n’è tornati a parlare in parte dopo la caduta del Muro di Berlino e il tramonto del Comunismo. E ora, in cui anche il clima politico pare sia indirizzato a rimettere a posto i tasselli che mancano al mosaico della storia, se ne torna a parlare". Storie di sangue, di omertà, di violenze taciute. A ben guardare "si tratta di episodi che in un certo senso sono figli della guerra civile, che si è prolungata e ha assunto diverse forme – chiude Rossi - . Va detto, però, che questo fenomeno degli eccidi, le foibe estensi, assume un rilievo importante perché la nostra è una delle provincie che, a livello regionale, annovera un numero di vittime e dispersi elevato".

Federico Di Bisceglie