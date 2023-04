Un nuovo convegno del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese, diretto dal critico e storico del cinema Paolo Micalizzi. Con il titolo ‘Il mondo sommerso di Folco Quilici narrato dal subacqueo Adriano Occhi’ avrà luogo al Circolo Negozianti di palazzo Roverella oggi alle 17.30. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Circolo Paolo Orsatti e di Giangaetano Pinnavia del Cds Cultura, il convegno proseguirà con l’intervento di Paolo Micalizzi che parlerà, con l’ausilio di immagini, di ‘Folco Quilici, un moderno Ulisse’. Un moderno Ulisse, infatti, è una delle definizioni più appropriate per caratterizzare la figura di Folco Quilici, un grande viaggiatore che ci ha portato per quasi settant’anni alla scoperta di mondi ignoti e di civiltà sconosciute, sottolineando anche nei suoi numerosissimi lavori il rapporto uomo e mare e lo splendido mondo che si cela sotto le acque.