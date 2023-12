Folla alla presentazione del libro sulla Spal di Walter Mattioli

E’ stato un successo la presentazione a Portomaggiore di "Dal sogno alla realtà", il libro scritto da Walter Mattioli (in collaborazione con Enrico Menegatti), che racconta l’entusiasmante cavalcata che ha portato dalla Giacomense alla Spal, dalla Serie D alla serie A, con alle spalle gli industriali Colombarini e alla presidenza proprio Mattioli. Da notare che sia Mattioli che i Colombarini sono portuensi, in sala consiliare per così dire giocavano in casa. L’ex sindaco Gian Paolo Barbieri ha ricordato quando lo stadio "Bellini" fu adeguato per ospitare le partite interne della Giacomense, facendo vivere a Portomaggiore alcuni anni di grande calcio. Il libro rappresenta un’autentica testimonianza di passione, dedizione e amore per il calcio, che ha plasmato la vita di Walter Mattioli fin dai suoi primi passi sui campetti dell’oratorio.