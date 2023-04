Folla di curiosi per i lavori al ponte "Posate le travi da 80 tonnellate"

Tra una folla di curiosi che hanno sostato ai margini del cantiere per assistere all’imponente manovra ingegneristica, ieri sono state appoggiate sulle spalle di cemento armato, le travi da ottanta tonnellate l’una. "Tutto è riuscito alla perfezione – dice il sindaco Simone Saletti –. Si è trattato del momento più delicato di tutto l’anno del cantiere. Ringrazio la ditta per la professionalità, ora possiamo concretamente guardare alla fine dei lavori e alla conseguente riapertura dell’infrastruttura. L’obiettivo realistico che ci siamo posti è quello della riapertura in estate ". Già da oggi, infatti, verranno montati i traversi, che collegano le due maxi travi e conferiscono stabilità all’intero fabbricato. Poi la posa del manto superficiale. Intanto Hera potrà insediarsi all’interno del cantiere da giugno per ripristinare i sottoservizi oggi collocati temporaneamente sulla passerella ciclabile. Speriamo che finisca finalmente l’infinita telenovela del ponte Rana che tiene con il fiato sospeso i residenti ormai da tempo immemore. L’amministrazione sta facendo di tutto per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.