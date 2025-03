Folla per il volontario Sangiorgi. Tante associazioni al funerale

Alla chiesa di San Martino, ieri, è stato dato l’ultimo saluto a Fausto Sangiorgi, scomparso martedì scorso a 68 anni e trovato dagli amici senza vita nella propria abitazione. Tantissime le testimonianze della disponibilità prestata da Fausto come volontario nella sua vita, dai tanti labari dell’Aido di cui era presidente locale, con rappresentanze provinciali e regionali, a quelli dell’Avis di Lagosanto dov’era vicepresidente a quella di Codigoro, nutrita la delegazione di Pronto Amico fino ai musicisti del Gruppo Mandolinistico Codigorese di cui aveva assunto la presidenza per un breve periodo fino allo scioglimento.

Tantissime le persone assiepate nella chiesa, con la funzione religiosa accompagnata dal coro di San Martino diretto da Francesco Fabbri, e molta gente costretta ad assistervi da fuori. "Sono tanti i pensieri che ho nel cuore che non riesco a metterli in ordine - ha detto don Marco Palmonari nell’omelia - un’esperienza che emerge dal ricordo di Fausto che mi ha rapito con la sua affabilità, il suo sorriso e l’amicizia. Non costruito, ma fermo e parte del suo essere genuino e buono come è sempre stato lui".

Alla fine della cerimonia religiosa hanno portato un toccante ricordo il sindaco Alice Zanardi che lo ha definito "un uomo straordinario e per tanti non solo un amico, ma un punto di riferimento, un esempio di dedizione, generosità e amore verso il prossimo. Fausto era il volto del volontariato codigorese, sempre in prima linea quando si trattava di aiutare chi ne aveva bisogno e di prendersi cura della comunità Presente in ogni iniziativa - ha proseguito - pronto a sostenere i più svariati progetti e a darsi da fare in prima persona per stare accanto alla propria gente e donare luce e conforto anche a chi pensava di aver smarrito la speranza".