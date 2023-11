Folle aggressione a Ferrara: picchiato per un panino. Presi i quattro responsabili minorenni

Ferrara, 3 novembre 2023 – Si era rifiutato di sborsare una piccola somma per consentire a quattro giovanissimi di comprare un panino nel kebab di piazza XX Settembre a Portomaggiore, dov’era andato a farsi una passeggiata del dopo cena. E di fronte al suo ’no’ ecco arrivare botte da orbi che gli provocarono la frattura del piede e punti di sutura al labbro superiore. Un episodio sconcertante, che però non resterà impunito.

A distanza di poco più di due settimane dal vergognoso pestaggio ai danni di Marcel Jeanu, muratore romeno di 49 anni, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno denunciato alla Procura dei minorenni di Bologna quattro minori, tutti di età compresa tra i quindici e i sedici anni, per omissione di soccorso e uno di essi per lesioni personali. L’aggressione era avvenuta il 15 ottobre, verso le 22, quando una pattuglia del Radiomobile della caserma portuense, che dista poche decine di metri dal luogo del pestaggio, è intervenuta in una via del centro, dove era stata segnalata una lite tra alcuni ragazzi e un uomo di mezza età. Giunti sul posto i militari hanno notato effettivamente la presenza di un uomo a terra in stato confusionale, risultato essere il quarantanovenne Jeanu, il quale è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Cona, dove è stato medicato per le ferite subite, ottenendo venti giorni di prognosi.

Le indagini hanno permesso di individuare i ragazzi con cui l’uomo aveva avuto una discussione per futili motivi. Il rifiuto del muratore di pagare il panino a uno dei giovanissimi, aveva scatenata la violenta reazione: uno dei ragazzi l’aveva colpito violentemente con un calcio al volto, tanto da lasciarlo a terra esanime. Nella circostanza i restanti minori, invece di prestare soccorso, si erano dati a precipitosa fuga. Le telecamere del centro hanno consentito agli inquirenti di poter fare delle indagini con dati certi, con degli indizi da seguire e dopo pochi giorni sono riusciti a risalire ai responsabili, tutti minorenni. La sorella del muratore, che aveva presentato denuncia per aggressione e lesioni, a nome del fratello che non parla ancora bene la lingua italiana, è riconoscente: “Ringraziamo le forze dell’ordine per l’intervento e per la soluzione arrivata in tempi solleciti, con il fermo dei responsabili – dice –. Ci aspettiamo che coloro che hanno picchiato mio fratello per futili motivi siano condannati in modo giusto ed esemplare. Soprattutto che si assumano le responsabilità del loro operato. Siamo degli immigrati romeni che vogliono integrarsi e trovare una vita migliore: non ci saremmo mai aspettati di trovarci di fronte a un’aggressione del genere in un paese che è sempre stato tranquillo come Portomaggiore".