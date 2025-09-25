Folle inseguimento tra due province. Evaso sfugge a un posto di blocco, poi si schianta e tenta una rapina

Evade dai domiciliari, ‘dribbla’ un posto di blocco dopo un inseguimento alla guida di un’auto rubata, provoca un incidente, tenta una rapina e, finalmente, viene bloccato e arrestato. Sembrerebbe il copione di un film d’azione ad alto tasso di adrenalina, se non stessimo parlando della cronaca di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri tra Taglio di Po (sul Delta rodigino) e Ferrara. Tutto comincia con una telefonata ai carabinieri. Alla cornetta c’è una donna che vive a Pontelagoscuro. Ai militari spiega di avere paura dell’ex compagno della figlia, un 27enne italiano, il quale nei giorni precedenti le aveva minacciate. Una situazione che le due donne prendono molto seriamente, al punto da ritenere che volesse far loro del male, se non addirittura ucciderle (anche se, nella giornata di ieri, non sembrerebbe esserci stata una minaccia diretta in questo senso).

La telefonata fa subito scattare le ricerche. Per prima cosa, si scopre che il soggetto era evaso il giorno prima dai domiciliari. La caccia all’uomo, con tanto di inseguimento, parte da Taglio di Po e arriva fino alla frazione sulla sponda ferrarese del fiume. Qui, il fuggitivo incontra un posto di blocco dei carabinieri. A bordo di una macchina che poi risulterà essere rubata, fugge alle pattuglie e si lancia su via Padova con l’acceleratore a tavoletta. Giunto più o meno all’altezza del ristorante il Covo, perde il controllo della macchina e provoca un incidente, schiantandosi contro un’altra vettura. Nemmeno l’impatto basta a fermarlo. Uscito dall’abitacolo si allontana rapidamente senza premurarsi di prestare soccorso all’altro automobilista (fortunatamente uscito illeso, seppure sotto choc). La fuga procede a piedi. Il giovane scavalca il guard rail, si dirige verso l’asilo Guido Rossa di via Nenni (senza entrare all’interno della scuola) e inizia ad aggirarsi nella zona. L’obiettivo è procurarsi un’altra macchina per proseguire la sua corsa. Ne individua una, ma le cose non vanno come si aspettava. Minaccia la proprietaria per farsi consegnare le chiavi del veicolo, ma la donna reagisce, costringendolo a desistere. Ritrovatosi senza mezzo, continua a camminare in direzione centro, sperando di farla franca. Ormai però, la macchina delle ricerche si è attivata e numerose pattuglie di polizia e carabinieri lo stanno cercando nella zona nord della città (il via vai di volanti e sirene è stato chiaramente udito e visto da diversi cittadini nel corso dell’operazione).

La svolta arriva intorno alle 17, quando gli agenti della squadra mobile lo individuano in via Modena. Dopo un ultimo breve inseguimento, il 27enne viene bloccato e arrestato. Portato in questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso, il suo pomeriggio di follia si conclude in una cella del carcere di via Arginone, in attesa di rispondere di quelle ore di caos davanti a un giudice.