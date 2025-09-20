Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciato

Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Nel pomeriggio dell’altro ieri, i carabinieri della stazione di Cento hanno denunciato in stato di libertà un 34enne poiché indagato a seguito di minacce ad un automobilista e del successivo incidente che avrebbe causato durante la fuga a forte velocità. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando un 34enne del posto, mentre percorreva le strade di Terre del Reno, a bordo della propria autovettura, avrebbe trovato da ridire con un altro

utente della strada per una manovra a suo giudizio azzardata. Da una semplice discussione l’uomo sarebbe passato a vere e proprie minacce verso l’altro automobilista, impugnando e mostrando un macete che aveva con se. L’uomo, dopo essere risalito in macchina, sarebbe fuggito a forte velocità in direzione Cento, finendo per urtare un altro veicolo in transito e, nonostante l’impatto, non avrebbe comunque arrestato la propria marcia, proseguendo e allontanandosi dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso al conducente dell’auto coinvolta.

I militari della Stazione di Cento si sono subito messi sulle tracce del 34enne, riuscendo a fermarlo e a sequestrare il macete. Per l’uomo quindi è subito scatta una denuncia alla Procura estense per minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, fuga con omissione di soccorso e lesioni stradali. L’automobilista rimasto ferito, soccorso dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertato solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Veri e propri attimi di terrore in strada quando l’uomo come se nulla fosse ha estratto il machete e minacciato un altro automobilista. Una giornata di ordinaria follia che si è verificata nelle strade di cento. Soltanto la presenza insostituibile degli uomini dell’arma ha permesso ancora una volta di raggiungere il responsabile di un gesto che poteva avere conseguenze più gravi. I militari sono riusciti in poco tempo a identificare l’uomo che ha estratto il machete e lo hanno raggiunto. Un comportamento che poteva causare problemi più gravi e che gli uomini dell’arma hanno bloccato sul nascere.

Laura Guerra