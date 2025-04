Follia in una villetta: prende a fiocinate i parenti, in manette dopo una breve fuga

Ferrara, 26 aprile 2025 – “Come stai?” e poi spara al cugino con il fucile subacqueo colpendolo all’addome. Rivolge poi l’arma anche contro la moglie dell’uomo ed esplode un altro colpo che sfiora la guancia sinistra della donna. L’aggressore, a questo punto, si da alla fuga a piedi, forse aiutato da un complice. I vicini sentono le urla della coppia ferita. “Aiutateci, vi prego”. Il primo ad arrivare è il maestro elementare Paolo Occhi. Trova a terra l’uomo con una fiocina di un metro e mezzo conficcata nell’intestino. La moglie è ferita, ma in grado di chiamare i soccorsi. Intanto Occhi aiuta il vicino tenendo la fiocina ferma per evitare ulteriori dolori e danni all’amico, anche lui insegnante, ma in pensione da anni.

Teatro del tentato omicidio via Copparo a Boara, una striscia di asfalto e terra maledetta. “A pochi metri da qui è caduta anche la gru che nel 2022 distrusse un palazzo”, ricorda Occhi. Intanto arriva l’elisoccorso che trasporta il ferito più grave, il 70enne insegnante ed architetto, all’ospedale Maggiore di Bologna. La moglie viene invece medicata sul posto. Diverse pattuglie dei carabinieri arrivano in via Copparo. Dentro la casa dell’aggressore, un 56enne ex promoter finanziario, c’è il figlio del fuggiasco, barricato in casa. Non vuole parlare con nessuno e farnetica cose incomprensibili, spiegando in modo confuso l’origine del tentato omicidio. La Clio usata sia dal padre che dal figlio, è ancora nel vialetto. I militari sanno che a piedi l’uomo non può essersi allontanato di molto. Le ricerche si concentrano nel raggio di cinque chilometri.

Dalle 18 in cui è accaduto il tentato omicidio, passano poche ore e finalmente in via Navarra a Malborghetto, i carabinieri trovano l’aggressore, che viene arrestato. Si consegna senza fare resistenza, farneticando motivazioni assurde all’origine del tentato omicidio. Il luogo dove si sono verificati gli spari del fucile subacqueo, viene transennato dai carabinieri. I vicini vengono allontanati. Intanto è una processione continua di parenti da una parte e dall’altra. Facce di gente schiacciata da un dolore immenso, preoccupata per i parenti. Con un filo di voce rispondono alle domande: “Non sappiamo nulla”. ’Il giorno di ordinaria follia’ si è consumato ieri pomeriggio nella tranquilla periferia di Ferrara.

Ci sono volute ore e una mediatrice specializzata per convincere il figlio dell’aggressore a collaborare, dopo che il giovane si era rintanato nell’abitazione. L incredulità, ieri pomeriggio, era la sensazione comune dei vicini, che hanno raccontato di dissidi familiari. L’aggressore è il marito della cugina dell’uomo ferito, ora ricoverato al Maggiore in gravi condizioni. Pare che a scatenare i litigi e il tentato omicidio sia stato un motivo a dir poco futile: il continuo abbaiare del cane del vicino e parente. “L’aggressore non sopportava Logan, il pastore belga dell’insegnante in pensione e così scoppiavano le liti. Una molto accesa l’estate scorsa, poi qualche diverbio sempre legato al cane. Ma nessuno avrebbe mai creduto a questo incredibile epilogo”, sottolinea un anziano, anche lui residente in quel grappolo d villette a schiera di colore giallo.

“L’aggressore abitava qui da circa da 7 anni – osserva lo stesso anziano –. Passava davanti a casa mia, ma non dava molta confidenza. Al massimo ’Buongiorno’ e Buonasera’, poi si rinchiudeva all’interno della sua abitazione. Per mesi abbiamo visto i carabinieri sorvegliarlo e abbiamo pensato che fosse agli arresti domiciliari”. C’è chi piange e si rivolge ai carabinieri: “Come sta il mio amico? È ancora vivo”. Paolo Occhi lo rassicura: “È stato ferito all’intestino. Così ha detto il medico. Non perdeva sangue”. Ognuno ha un ricordo diverso del momento in cui è avvenuto il tentato omicidio: “Ho sentito il cane abbaiare, poi ho visto un uomo a terra con una fiocina conficcata nello stomaco”, ricostruisce un residente. “No, abbiamo sentito tutti le urla e le richieste d’aiuto – conclude un altro abitante –. Non potevamo voltarci dall’altra parte e siamo andati ad aiutarli”.