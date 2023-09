Fondazione Ado, concerto al Ridotto

Un recital pianistico per risvegliare tutti i propri sensi e far battere il cuore generoso dei ferraresi. È il concerto sensoriale organizzato dalla Fondazione Ado con il patrocinio del Comune per oggi alle 18 presso la sala del Ridotto del Teatro Comunale. L’evento per raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza di Ado verrà dedicato alla memoria di Gianfranco Goberti, compianto artista ferrarese scomparso lo scorso gennaio, che ha dedicato la sua vita alla pittura e all’insegnamento come docente e preside dell’istituto Dosso Dossi. Il concerto sensoriale con guida all’ascolto vedrà al piano i maestri Nicolò Fanti e Silvia Urbinati, con un programma a sorpresa dedicato al pianoforte romantico dell’800. È gradita la prenotazione contattando il numero di telefono 331 1361895 o l’indirizzo e-mail [email protected]